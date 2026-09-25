Noi capete de acuzare pentru Igor Dodon în dosarul „Kuliok”

„Reieșind din probele cercetate în ședințele de judecată, audierile martorilor, probele cercetate suplimentar și având în vedere toate actele procedurale – de la pornirea urmăririi penale până la 24 septembrie – am hotărât să emitem această ordonanță”, a declarat procurorul pe caz, Petru Iarmaliuc.

Potrivit procurorului, noile acuzații vizează două episoade de corupere pasivă din perioada martie-iunie 2019. Pe 4 iunie, Igor Dodon ar fi acceptat și primit, prin intermediari, mijloace financiare necuvenite în interesul unei organizații criminale, iar pe 7 iunie ar fi pretins alte sume de bani, în proporții deosebit de mari, în beneficiul aceleiași structuri.

Acuzatorii de stat mențin și învinuirea privind organizarea acceptării, cu bună știință, a finanțării partidului politic de către o organizație criminală.

Igor Dodon respinge acuzațiile și susține că dosarul este unul politic. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a menționează că modificarea învinuirii, făcută în etapa în care urma să dea declarații, reprezintă o încercare de a completa o acuzație pe care o consideră lipsită de probe. Fostul președinte pledează nevinovat.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru 3 noiembrie.

Dosarul „Kuliok” a fost inițiat în mai 2022, în baza unor înregistrări video realizate în iunie 2019, în care Igor Dodon apare alături de Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov, care transmit o sacoșă neagră cu bani.