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Noi capete de acuzare pentru Igor Dodon în dosarul „Kuliok”

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Noi capete de acuzare pentru Igor Dodon în dosarul „Kuliok”

Fostului președinte Igor Dodon i-au fost aduse noi acuzații în dosarul numit generic „Kuliok” sau „Sacoșa neagră”, aflat pe rol la Curtea Supremă de Justiție. Procurorii au modificat învinuirea, adăugând acuzații de corupere pasivă, săvârșită de o persoană cu funcție de demnitate publică, în proporții deosebit de mari și în interesul unei grupări criminale, transmite IPN.

„Reieșind din probele cercetate în ședințele de judecată, audierile martorilor, probele cercetate suplimentar și având în vedere toate actele procedurale – de la pornirea urmăririi penale până la 24 septembrie – am hotărât să emitem această ordonanță”, a declarat procurorul pe caz, Petru Iarmaliuc.

Potrivit procurorului, noile acuzații vizează două episoade de corupere pasivă din perioada martie-iunie 2019. Pe 4 iunie, Igor Dodon ar fi acceptat și primit, prin intermediari, mijloace financiare necuvenite în interesul unei organizații criminale, iar pe 7 iunie ar fi pretins alte sume de bani, în proporții deosebit de mari, în beneficiul aceleiași structuri.

Acuzatorii de stat mențin și învinuirea privind organizarea acceptării, cu bună știință, a finanțării partidului politic de către o organizație criminală.

Igor Dodon respinge acuzațiile și susține că dosarul este unul politic. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a menționează că modificarea învinuirii, făcută în etapa în care urma să dea declarații, reprezintă o încercare de a completa o acuzație pe care o consideră lipsită de probe. Fostul președinte pledează nevinovat.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru 3 noiembrie.

Dosarul „Kuliok” a fost inițiat în mai 2022, în baza unor înregistrări video realizate în iunie 2019, în care Igor Dodon apare alături de Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov, care transmit o sacoșă neagră cu bani.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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