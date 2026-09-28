Noi condiții pentru psihoterapeuți. Va fi obligatorie absolvirea unui program acreditat de formare

Potrivit MEC, programul de formare în psihoterapie va fi necesar pe lângă îndeplinirea condițiilor generale privind studiile. Modificările fac parte dintr-un set mai larg de norme prin care urmează să fie clarificate condițiile de exercitare a profesiei de psiholog și de prestare a serviciilor psihologice.

În același timp, va fi reglementată și situația specialiștilor ale căror studii nu corespund în totalitate noilor cerințe. Persoanele care au absolvit o facultate într-un alt domeniu decât psihopedagogia sau psihopedagogia specială, dar dețin un master în psihologie, vor avea la dispoziție cinci ani pentru a se conforma.

De asemenea, specialiștii cu studii de psihopedagogie sau psihopedagogie specială și master în psihologie, precum și persoanele care au obținut anterior o recalificare în psihologie își vor putea continua activitatea în limitele competențelor și specializărilor dobândite. Aceștia vor trebui să respecte cerințele privind formarea profesională continuă, Codul deontologic al psihologului și standardele de calitate.

Totodată, societățile profesionale care oferă servicii psihologice vor putea fi organizate sub forma unor societăți cu răspundere limitată. Serviciile vor putea fi prestate doar de persoane care dețin atestat de liberă practică și numai în limitele specializărilor pentru care sunt autorizate.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că, până anul trecut, activitatea psihologilor din Republica Moldova nu a fost reglementată printr-un cadru juridic distinct. În 2025 a fost adoptată Legea privind exercitarea profesiei de psiholog, iar în iulie 2026 a fost lansat procesul de constituire a Colegiului Psihologilor din Republica Moldova, responsabil de stabilirea standardelor comune de exercitare a profesiei și de supravegherea respectării acestora.