Noi detalii despre șoferul care a provocat accidentul mortal de pe Grigore Vieru. Figurează în mai multe cauze penale, inclusiv pentru trafic de droguri

Cauza penală a fost transmisă instanței de judecată în anul 2024 și se află în continuare pe rol, fără o hotărâre definitivă.

În comunicatul său, Poliția subliniază că și-a îndeplinit toate atribuțiile legale în acest caz, prin reținerea și documentarea bărbatului, precum și transmiterea dosarului către instanța de judecată.

Amintim că, în seara zilei de 10 noiembrie, tânărul de 25 de ani, aflat la volanul unui automobil Ford, a lovit doi pietoni care traversau regulamentar bulevardul Grigore Vieru din capitală. În urma impactului, o femeie de 30 de ani și un tânăr de 21 de ani au fost transportați la spital în stare gravă. Ulterior, femeia a decedat din cauza traumatismelor suferite.

După accident, șoferul a abandonat automobilul, care era închiriat, și a fugit de la fața locului. Acesta a fost ulterior identificat și reținut de polițiști.

În timpul procedurilor de reținere, oamenii legii au observat că bărbatul manifesta un comportament suspect și l-au escortat la o instituție medicală pentru testare. Rezultatele au indicat prezența a patru tipuri de substanțe narcotice în organismul său: amfetamină, metamfetamină, PVP, cunoscută drept „sare”, și cannabis.

Totodată, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere.

Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului mortal.