Noi detalii în cazul Flydubai: Atacatorul a fost concediat în trecut pentru extremism

Copilotul care l-a atacat miercuri pe comandantul zborului FZ1073 cu destinația Tel Aviv este un cetățean omanez pe nume Hamam al-Hammami, care a fost concediat anul trecut de la compania aeriană națională a Omanului. Decizia a fost luată, în urma unor îngrijorări legate de opiniile sale extremiste, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu acest caz.

Identitatea suspectului a fost confirmată și de un oficial israelian și de presa de stat saudită. El s-a născut în Emiratele Arabe Unite, având un tată omanez și o mamă siriană, și a petrecut mai mulți ani din viață în EAU, conform surselor.

Incidentul Flydubai, un „atac terorist”

Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a declarat sâmbătă că, în timpul agresiunii, suspectul a încercat să preia controlul aeronavei la bordul căreia se aflau 182 de persoane pentru a comite un „atac terorist” , a scris The Guardian .

Detalii din anchetă arată și că agresorul a folosit în atacul său asupra pilotului un topor de urgență, instrument păstrat de obicei în cabina de pilotaj pentru situații neprevăzute. Acțiunile acestuia au fost pe punctul de a provoca prăbușirea zborului, determinând un picaj brusc, au mai spus oficialii.

Pilotul aflat la comanda aeronavei a fost rănit în timpul agresiunii. Acesta a reușit totuși să deschidă ușa cabinei din interior pentru a permite intervenția pasagerilor și a echipajului.

Căpitanul Smit Machchhar, aflat pe patul de spital din Abu Dhabi , a povestit momentul dramatic: „Știam că aeronava se va prăbuși, căzusem la pământ. Mi-am spus că ușa e chiar acolo, trebuie doar să o deschid. Am reușit să o fac și oamenii au intrat”. El a adăugat că, deși lupta pentru propria viață, știa că nu îi va lăsa pe ceilalți să moară.

Identificat în trecut ca risc de securitate

Un profil de pe LinkedIn pe numele Hamam al-Hammami, atribuit atacatorului, indică faptul că acesta a lucrat la Oman Air timp de șapte ani. El a părăsit compania în februarie 2025 și s-a alăturat companiei naționale a Marocului, Royal Air Maroc, în iunie 2025, loc de unde a plecat în ianuarie 2026. Pagina nu menționa nimic despre Flydubai.

Pagina de LinkedIn menționa că acesta a studiat la Universitatea Buckinghamshire New din Anglia. O sursă din cadrul universității a confirmat pentru CNN că un bărbat cu acest nume a absolvit un program de învățământ la distanță de trei ani, obținând o diplomă în managementul aviației în 2023.

Una dintre surse a confirmat pentru CNN că profilul aparține copilotului implicat în incident. Profilul a fost șters între timp, iar LinkedIn nu a comentat deocamdată subiectul.

Potrivit unui diplomat din regiune, suspectul a fost exclus din programul de pregătire de zbor din cauza îngrijorărilor legate de opiniile sale radicale. Din acest motiv, i se atribuise o altă funcție la Oman Air.

Oficialul israelian citat de CNN a mai declarat că al-Hammami a lucrat pentru Flydubai doar opt luni. O altă sursă a confirmat că agresorul a lucrat anterior și pentru Royal Air Maroc.

Joi, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se crede că suspectul a fost supus unei „îndoctrinări radicale islamiste”.

Companiile aeriene au fost contactate de jurnaliștii americani pentru a comenta subiectul, însă acestea nu au răspuns. Doar Flydubai a declarat că nu poate oferi comentarii atât timp cât incidentul se află încă în curs de investigare.

Mesajele pentru Al-Qaeda descoperite pe rețelele suspectului

Pe profilul de LinkedIn au fost postate doar două mesaje, ambele publicate miercuri, la aproximativ nouă ore după incident. Nu este clar cine a publicat postările sau dacă acestea au fost programate în avans.

Prima postare conținea o serie de clipuri filmate în cabina de pilotaj a unui avion Boeing 737 Max. Într-un clip, localizat la Aeroportul Internațional din Dubai, se făcea zoom pe un avion care aparține companiei israeliene El Al.

În alte fragmente din videoclip sunt prezentate mai multe avioane ale companiei El Al, precum și unul al companiei Arkia, o altă companie aeriană israeliană.

Videoclipul se încheia cu o fotografie a lui Ayman al-Zawahiri, fostul lider Al-Qaeda, și a lui Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, care a ucis șapte ofițeri ai CIA într-un atentat sinucigaș din 2009.

A doua postare prezenta o imagine generată de inteligența artificială cu cele trei locuri sfinte ale islamului. Un poem recitat pe fundal vorbește despre respingerea umilinței și despre a nu te teme de moarte.

Postările despre „fete credincioase”

O analiză realizată de CNN asupra contului de Twitter șters al lui al-Hammami îl prezintă pe acesta ca fiind profund religios și misogin.

În postările șterse, al-Hammami a vorbit despre dificultățile cu care s-a confruntat mama sa în a-i găsi o potențială soție care să-i accepte condițiile: să poarte niqab, o eșarfă care îi acoperă fața, și să renunțe la muncă după căsătorie.

„Toate au refuzat. Apoi mama le-a spus: «Fiul meu este pilot», și toate au fost de acord brusc”, se menționa în postarea din februarie 2022.

Postările criticau, de asemenea, locurile de muncă mixte, afirmând că acestea au un efect corupător asupra femeilor. „Câte fete respectabile și credincioase au fost distruse și manipulate în medii de lucru mixte?”, se menționa într-o postare din ianuarie 2022.

Cele aproape 3.000 de tweet-uri șterse, publicate între 2021 și 2022, au fost analizate și sortate folosind un model de căutare semantică bazat pe inteligență artificială.

Ancheta serviciilor secrete

Noile informații ridică tot mai multe întrebări cu privire la modul în care unui cetățean din Oman, țară care nu recunoaște Israelul, i s-a permis să lucreze ca pilot pe un zbor către Tel Aviv, în ciuda măsurilor stricte de securitate aeriană impuse de Israel, scrie CNN.

Un oficial israelian a declarat că mai multe agenții din această țară, printre care Shin Bet, Mossad, armata și Ministerul Transporturilor, investighează modul în care bărbatul a ajuns să facă parte din echipajul de zbor.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că agresorul a fost interogat în Arabia Saudită, unde avionul a fost deviat, iar Israelul este implicat în această anchetă. „Am vorbit cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohammed bin Zayed, iar acesta a fost de acord ca Israelul să participe la interogatorii”, a spus el.