Noi ieftiniri la carburanți: prețul benzinei scade sub 29 de lei

Astfel, în perioada 14-16 noiembrie, benzina cu cifra octanică 95 va costa 28,80 lei pentru un litru, iar motorina standard – 34,14 lei.

Potrivit ANRE, în ultima săptămână, benzina s-a ieftinit cu 1,72 lei pentru un litru, iar motorina – cu 1,59 lei. Comparativ cu sfârșitul lunii septembrie, prețul benzinei a scăzut în total cu 5,55 lei pentru un litru, iar cel al motorinei – cu 2,70 lei.

Instituția explică ieftinirile prin diminuarea cotațiilor internaționale Platts pentru produsele petroliere. În același timp, petrolul Brent s-a scumpit ușor, cu aproximativ 0,19%, ajungând la 96 de dolari pentru un baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 0,06%, până la 88,69 de dolari pentru un baril.