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Noi ieftiniri la pompă: prețul benzinei scade cu 28 de bani, iar cel al motorinei – cu 21 de bani

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Noi ieftiniri la pompă: prețul benzinei scade cu 28 de bani, iar cel al motorinei – cu 21 de bani

De la sfârșitul lunii septembrie, benzina s-a ieftinit cu peste 3,8 lei pe litru, iar motorina cu mai mult de un leu. Tendința de scădere continuă, astfel că, în următoarele trei zile, benzina COR 95 se va comercializa cu cel mult 30,52 lei litrul, iar motorina standard – cu 35,73 lei litrul, transmite IPN.

Prețul benzinei va fi cu 28 de bani mai mic decât cel din ziua precedentă, iar cel al motorinei – cu 21 de bani.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, scăderea prețurilor la carburanți este determinată de reducerea cotațiilor internaționale Platts. În ultimele 14 zile, acestea au scăzut cu aproximativ 17,4% în cazul benzinei și cu 10,2% în cazul motorinei.

Totodată, cotația petrolului Brent a coborât cu peste 15%, pe fondul perspectivelor de detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu și al așteptărilor privind diminuarea riscurilor geopolitice.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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