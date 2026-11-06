Noi ieftiniri la pompă: prețul benzinei scade cu 28 de bani, iar cel al motorinei – cu 21 de bani

Prețul benzinei va fi cu 28 de bani mai mic decât cel din ziua precedentă, iar cel al motorinei – cu 21 de bani.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, scăderea prețurilor la carburanți este determinată de reducerea cotațiilor internaționale Platts. În ultimele 14 zile, acestea au scăzut cu aproximativ 17,4% în cazul benzinei și cu 10,2% în cazul motorinei.

Totodată, cotația petrolului Brent a coborât cu peste 15%, pe fondul perspectivelor de detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu și al așteptărilor privind diminuarea riscurilor geopolitice.