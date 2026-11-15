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Noi încălcări, documentate la alegerile din Găgăuzia. Precizările președintelui CEC

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Noi încălcări, documentate la alegerile din Găgăuzia. Precizările președintelui CEC

Zece încălcări electorale au fost documentate până duminică la ora 16:00 în cadrul scrutinului din Găgăuzia. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, în cadrul unui briefing privind desfășurarea procesului de vot, transmite IPN.

Angelica Caraman a menționat că, potrivit informațiilor operative prezentate de Inspectoratul General al Poliției, au fost semnalate și documentate șase cazuri de transportare organizată a alegătorilor, trei cazuri de agitație electorală și un caz de comportament agresiv în apropierea unei secții de votare. Potrivit președintelui CEC, circumstanțele fiecărui caz și eventuala răspundere juridică urmează să fie stabilite de către autoritățile competente.

Angelica Caraman a subliniat că agitația electorală este interzisă în ziua scrutinului, atât prin comunicarea directă cu alegătorii, cât și în mediul online. În acest context, președintele CEC a îndemnat concurenții electorali și susținătorii acestora să respecte prevederile legale, astfel încât libertatea alegătorilor de a-și exprima opțiunea să fie asigurată.

Totodată, este interzisă atât fotografierea sau filmarea buletinului de vot cât și expunerea publică a acestuia. Aceste acțiuni constituie contravenții și sunt sancționate conform legii.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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