Noi numiri și demisii la Guvern. Schimbări la Ministerul Sănătății, CNAM și alte instituții publice

Diana Văluță a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății, începând cu 26 octombrie. Mandatul acesteia va fi concentrat pe trei priorități: dezvoltarea programelor de prevenție și screening, extinderea telemedicinei și modernizarea serviciilor de sănătate destinate mamei și copilului.

Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, programele de screening trebuie să asigure întregul parcurs al pacientului, de la identificarea riscurilor până la diagnostic și tratament. În domeniul telemedicinei, autoritățile își propun să creeze mecanisme care să permită medicilor să colaboreze, să solicite opinii de specialitate și să ia decizii clinice în comun. O altă prioritate este modernizarea centrelor perinatale.

Tot din 26 octombrie, Doina Vozian va prelua funcția de director al Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească.

În cadrul Agenției de Mediu, Veaceslav Ciornîi, șef al Direcției generale geologie și resurse minerale, va exercita interimatul funcției de director adjunct, începând cu 26 octombrie, până la desemnarea unui nou titular.

Schimbări au fost aprobate și la Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. Elena Covaliuc va fi eliberată din funcția de șef adjunct pe 23 octombrie, în baza cererii de demisie. În locul acesteia, din 26 octombrie, va fi numit Constantin Panaguța.

Totodată, Guvernul a aprobat încetarea raporturilor de serviciu ale Nelei Rotaru din funcția de director general adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, începând cu 2 noiembrie, în baza cererii de demisie.