Noi prevederi pentru cetățenii străini din Republica Moldova

Legea prevede crearea unui grup de lucru care va ajuta solicitanții de azil în procesul de integrare și acomodare și le va organiza cursuri de inițiere în limba română.

O altă prevedere îi vizează pe străinii rezidenți, care vor putea deveni membri ai asociațiilor de economii și împrumut. De asemenea, cetățenii străini aflați în custodia publică vor putea beneficia de servicii juridice asigurate de stat, prin desemnarea unui avocat din oficiu. Măsura îi vizează și pe cei care solicită statutul de apatrid.

De asemenea, beneficiarii de protecție temporară, cum sunt cetățenii ucraineni refugiați din calea războiului, vor fi incluși în categoria persoanelor care pot beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv de indemnizație de șomaj. Acest lucru nu le va mai afecta statutul după expirarea actelor de ședere.

Majoritatea prevederi ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027. În schimb, normele referitoare la admisie, ședere și supraveghere a străinilor urmează să se aplice din 1 iunie 2027.

În Republica Moldova, accesul străinilor la măsuri de integrare este asigurat prin intermediul centrelor de integrare pentru străini din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație. Anul trecut 162 de persoane, majoritatea din Ucraina, au aplicat pentru a beneficia de serviciile centrelor.