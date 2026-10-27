Noi proiecte sociale și economice pentru regiunea transnistreană. Valeriu Chiveri, în discuții cu noul ministru român de Externe

Valeriu Chiveri a prezentat prioritățile Guvernului în procesul de reintegrare a R. Moldova, precum și măsurile de sprijin pentru populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată, vicepremierul a vorbit despre evoluția discuțiilor dintre Chișinău și Tiraspol și despre mecanismele de dialog existente.

Unul dintre subiectele centrale ale întrevederii a fost Fondul de convergență, un mecanism prin care autoritățile urmăresc să reducă diferențele de dezvoltare dintre cele două maluri ale Nistrului. Prin intermediul acestuia ar urma să fie realizate proiecte care să îmbunătățească viața locuitorilor din regiunea transnistreană și să extindă sprijinul oferit de autoritățile constituționale.

Discuțiile au vizat și cooperarea dintre Republica Moldova și România în domenii precum educația, infrastructura energetică și protecția mediului. Oficialii au subliniat importanța proiectelor de asistență și dezvoltare susținute de București.

Vicepremierul Valeriu Chiveri a mulțumit României pentru ajutorul acordat școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană, dar și pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

De asemenea, a fost evidențiat sprijinul Bucureștiului pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

La finalul întrevederii, cei doi oficiali au convenit să mențină un dialog strâns și să continue cooperarea în domeniile de interes comun.