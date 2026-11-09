Noi proiecte UE în R. Moldova: internet gratuit în 30 de localități și un centru modern de date

Una din inițiative ține de asigurarea accesului gratuit la internet Wi-Fi, în spațiile publice din cel puțin 30 de localități. Această inițiativă se numește „WiFi4Moldova” și are un cost de 1 milion de euro, care va fi suportat de UE.

Un al doilea proiect vizează infrastructura digitală mai sigură. Cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, vor fi pregătite etapele de dezvoltare a unui centru de date modern, rezilient și eficient energetic în Republica Moldova.

„Inițiativele au fost lansate astăzi la Reuniunea Platformei pentru Conectivitate Digitală, la care a participat Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, alături de președinta Maia Sandu și prim-ministrul Vasile Tofan”, se menționează într-un mesaj al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova.