Noi reguli pentru formarea viitorilor profesori, propuse de MEC: practică din primul an și masterat obligatoriu

Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a declarat într-o conferință de presă că viitorii profesori ar putea începe practica pedagogică din semestrul al doilea din primul an de facultate. Studenții vor avea o zi din săptămână activitate în școli sau grădinițe, pentru a-și dezvolta competențele practice și a aplica în activitatea didactică ceea ce învață la universitate.

Totodată, MEC urmează să selecteze un număr limitat de școli care vor deveni baze de practică pedagogică. Acestea ar putea beneficia de investiții suplimentare, iar profesorii care vor îndruma studenții vor fi instruiți și remunerați pentru activitatea de mentorat.

Concepția prevede și o evaluare finală integrată care să verifice atât cunoștințele teoretice, cât și competențele practice ale absolvenților de Științe ale Educației, inclusiv prin susținerea unei lecții publice.

Directoarea Institutului Național pentru Educație și Leadership (INEL), Viorica Andrițchi, a menționat că, în general, absolvenții cunosc teoria, însă întâmpină dificultăți atunci când trebuie să o aplice în sala de clasă. Potrivit acesteia, noua concepție urmărește să reducă această discrepanță și să asigure o pregătire mai bună a viitoarelor cadre didactice pentru activitatea practică.

Potrivit autorităților, schimbările sunt planificate pentru septembrie 2027 și îi vor viza de anul viitor pe toți tinerii care vor începe studiile pedagogice. Concepția urmează să fie discutată în continuare cu universitățile și tinerii specialiști din sistemul educațional.