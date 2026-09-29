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Noi reguli pentru preluarea companiilor în R. Moldova. Ce se întâmplă când un investitor depășește pragul de 33%

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Noi reguli pentru preluarea companiilor în R. Moldova. Ce se întâmplă când un investitor depășește pragul de 33%

Un proiect de lege elaborat de Ministerul Finanțelor propune modificarea regulilor privind achiziționarea pachetelor mari de acțiuni ale companiilor din Republica Moldova. Principala schimbare vizează persoanele sau companiile care ajung să dețină o parte semnificativă dintr-o societate.

Dacă o persoană sau o companie ajunge să dețină peste 33% din drepturile de vot, aceasta va trebui să le propună celorlalți acționari să-și vândă acțiunile la un preț echitabil. Oferta va trebui făcută în termen de trei luni, transmite IPN.

Astfel, nu va fi posibil ca cineva să cumpere mai mult de o treime dintr-o companie, să obțină o influență semnificativă asupra administrării acesteia și, în același timp, să ignore interesele celorlalți acționari. Până la îndeplinirea procedurilor necesare, drepturile de vot aferente acțiunilor care depășesc pragul de 33% vor fi suspendate.

Reguli separate sunt prevăzute pentru situațiile în care o companie este preluată aproape în totalitate. Dacă, după ofertă, noul proprietar ajunge să dețină cel puțin 90% din acțiuni, acesta va putea cere acționarilor rămași să-și vândă participațiile la un preț echitabil.

În același timp, acționarii minoritari vor putea cere proprietarului care deține cel puțin 90% din acțiuni să le cumpere participațiile, dacă nu vor să rămână în companie alături de noul acționar majoritar.

Respectarea noilor reguli va fi supravegheată de Comisia Națională a Pieței Financiare.

În prezent, obligația de a face o ofertă de preluare apare la depășirea pragului de 50%. Proiectul de lege propune reducerea acestuia la 33%. Astfel, obligația de a le propune celorlalți acționari cumpărarea acțiunilor va apărea mai devreme, înainte ca investitorul să obțină majoritatea drepturilor de vot.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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