Noi reguli pentru preluarea companiilor în R. Moldova. Ce se întâmplă când un investitor depășește pragul de 33%

Dacă o persoană sau o companie ajunge să dețină peste 33% din drepturile de vot, aceasta va trebui să le propună celorlalți acționari să-și vândă acțiunile la un preț echitabil. Oferta va trebui făcută în termen de trei luni, transmite IPN.

Astfel, nu va fi posibil ca cineva să cumpere mai mult de o treime dintr-o companie, să obțină o influență semnificativă asupra administrării acesteia și, în același timp, să ignore interesele celorlalți acționari. Până la îndeplinirea procedurilor necesare, drepturile de vot aferente acțiunilor care depășesc pragul de 33% vor fi suspendate.

Reguli separate sunt prevăzute pentru situațiile în care o companie este preluată aproape în totalitate. Dacă, după ofertă, noul proprietar ajunge să dețină cel puțin 90% din acțiuni, acesta va putea cere acționarilor rămași să-și vândă participațiile la un preț echitabil.

În același timp, acționarii minoritari vor putea cere proprietarului care deține cel puțin 90% din acțiuni să le cumpere participațiile, dacă nu vor să rămână în companie alături de noul acționar majoritar.

Respectarea noilor reguli va fi supravegheată de Comisia Națională a Pieței Financiare.

În prezent, obligația de a face o ofertă de preluare apare la depășirea pragului de 50%. Proiectul de lege propune reducerea acestuia la 33%. Astfel, obligația de a le propune celorlalți acționari cumpărarea acțiunilor va apărea mai devreme, înainte ca investitorul să obțină majoritatea drepturilor de vot.