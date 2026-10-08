Noi reguli pentru țigările electronice și avertismentele de pe pachetele de tutun, aprobate în lectura a doua

Noile prevederi urmăresc alinierea legislației naționale la normele Uniunii Europene. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Sănătății împreună cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Modificările stabilesc cerințe mai precise pentru avertismentele de sănătate de pe produsele din tutun, inclusiv privind amplasarea, dimensiunea, centrarea și orientarea acestora. Pentru anumite tipuri de ambalaje, inclusiv pachetele cu capac rabatabil, sunt prevăzute reguli speciale privind afișarea avertismentelor.

Vor fi actualizate și unele mesaje de avertizare. Printre acestea se numără „Fumatul cauzează cancer al gurii şi al gâtului”, „Fumatul poate ucide fătul nenăscut”, „Fumul dumneavoastră dăunează copiilor, familiei şi prietenilor dumneavoastră” și „Renunțați la fumat – rămâneți în viață pentru cei dragi”. Denumirile sau însemnele mărcilor comerciale nu vor putea fi poziționate deasupra avertismentelor de sănătate.

Proiectul introduce și definiții noi pentru publicitate și sponsorizare. Acestea vor include și comunicările sau contribuțiile care promovează, direct sau indirect, produse conexe, dispozitive sau accesorii destinate utilizării, reîncărcării ori încălzirii produselor din tutun.

Totodată, dacă dovezile științifice vor demonstra că anumiți aditivi sporesc semnificativ efectul toxic, potențialul de dependență sau proprietățile cancerigene, mutagene ori toxice pentru reproducere ale produselor din tutun, Guvernul va putea interzice plasarea acestora pe piață, la propunerea Ministerului Sănătății.

Majoritatea prevederilor legii vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Unele dispoziții, inclusiv cele privind noile definiții și aditivii, vor intra în vigoare la publicarea legii în Monitorul Oficial, iar Guvernul va avea șase luni pentru a-și ajusta actele normative.