Noi șefi la APP și la Fisc. Guvernul a aprobat conducerea mai multor instituții

Referindu-se la APP, premierul a declarat că instituția administrează proprietățile statului, iar o parte dintre acestea ar putea fi valorificate mai eficient.

”Sunt multe care pot fi valorificate mai bine. Pe unele trebuie să le fortificăm, iar la altele trebuie să vedem dacă statul este cel mai bun administrator”, a declarat Vasile Tofan.

APP a rămas fără director la sfârșitul lunii iunie, după ce Roman Cojuhari, și-a anunțat demisia în contextul scandalului de la MoldATSA.

Deschide și: Scandalul de la MoldATSA // Șeful APP, Roman Cojuhari, și-a depus cererea de demisie

O schimbare a fost anunțată și la Serviciul Fiscal de Stat. Elena Țăbîrnă, care vine de la Casa Națională de Asigurări Sociale, este propusă pentru șefia Fiscului, unde, potrivit premierului, va completa echipa actualului director, Olga Golban.

Tofan a declarat că printre prioritățile instituției trebuie să fie combaterea evaziunii fiscale, fără intensificarea nejustificată a controalelor asupra contribuabililor care își respectă obligațiile.

”Trebuie să fim un partener bun al antreprenorilor. Doamna Țăbîrnă vine de la CNAS, a administrat cu o mână de fier și cred că avem nevoie de această mână de fier și la Fisc”, a spus premierul.

La conducerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină urmează să fie numit Andrei Uncuță, în prezent secretar de stat la Ministerul Sănătății și fost director al Spitalului Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”. Potrivit lui Tofan, una dintre principalele sarcini ale noului conducător va fi îmbunătățirea traseului pacientului și reducerea presiunii asupra sistemului spitalicesc.

Schimbări sunt anunțate și la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Pentru conducerea AIPA este propus Radu Musteață, cunoscut pentru activitatea sa la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Premierul a afirmat că sectorul agricol se confruntă cu numeroase provocări și că la AIPA este nevoie de ”decizii curajoase”. Despre Radu Musteață, Vasile Tofan a spus că acesta ”a făcut o treabă bună” la ANSA.