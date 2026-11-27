Pentru clienții Premier Energy, prețul este cu 1,02 lei/kWh mai mare față de cel anterior, în timp ce consumatorii deserviți de FEE Nord vor plăti cu 1,04 lei/kWh mai mult.

Tot de astăzi se aplică și tarifele diferențiate în funcție de orele de consum. Astfel, clienții Premier Energy vor achita 4,77 lei/kWh în intervalul 07:00-23:00 și 3,90 lei/kWh între orele 23:00 și 07:00. În cazul consumatorilor FEE Nord, prețul va fi de 5,15 lei/kWh pe timp de zi și 4,47 lei/kWh pe timp de noapte. Alegerea tarifelor diferențiate este opțională și presupune instalarea unui contor electronic care înregistrează consumul în funcție de intervalul orar, precum și depunerea unei cereri la furnizor.

ANRE a aprobat noile tarife în ședința din 25 noiembrie. Agenția și-a motivat decizia prin creșterea prețurilor de achiziție a energiei electrice și necesitatea ajustării tarifelor la costurile reale de procurare. Or menținerea prețurilor anterioare ar fi putut genera pierderi și deficite de lichidități pentru furnizori.