Normele UE, transpuse în legislația națională. Mai multe întreprinderi vor beneficia de programe și sprijin financiar

În acest sens, Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe a aprobat raportul la proiectul de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, privind armonizarea criteriilor de clasificare a IMM-urilor și instituirea unor mecanisme avansate de sprijin a competitivității la export și a accesului la finanțare.

Potrivit proiectului, criteriile de clasificare a IMM-urilor vor fi modificate. Adică, aici vor fi intra și întreprinderile cu cifra de afaceri de 50 de milioane de euro, față de 25 de milioane – cum era până în prezent. De asemenea, se majorează și plafonul activelor deținute de la 21,5 - la 43 de milioane de euro.

„Aplicarea noilor praguri financiare și a metodologiei armonizate cu standardele europene ar permite includerea a încă 147 de întreprinderi în categoria IMM-urilor. Astfel, mai mulți agenți economici vor putea beneficia de programele și instrumentele de sprijin disponibile”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

La fel, se propune reglementarea în legislație a categoriei de: întreprinderi mici cu capitalizare medie (small mid-caps). Și asta pentru că, în prezent cadrul normativ prevede doar categoriile de: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii. Iar întreprinderile, care depășesc pragurile aplicabile, sunt încadrate direct în categoria întreprinderilor mari, fără a exista o categorie intermediară. Această situație poate limita stimulentele pentru extinderea activității și realizarea de noi investiții, afectând potențialul de creștere și consolidare a competitivității întreprinderilor.

O altă prevedere ține de instituirea unui mecanism de sprijin pentru finanțarea activităților de export. Acesta va include instrumente precum: acordarea de garanții sau asigurări ale creditelor la export, finanțarea directă ori refinanțare acestor credite, măsuri de sprijin privind rata dobânzii.

„Prin aceste măsuri, se urmărește diversificarea surselor de finanțare, reducerea dependenței exclusive de creditarea bancară și consolidarea mecanismelor alternative de susținere a întreprinderilor”, susțin autorii proiectului printr-o notă de informare.

De menționat că sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă principalul segment al economiei Republicii Moldova. Acestea reprezintă 99,6% din numărul total al întreprinderilor și generează peste 72% din cifra de afaceri la nivel național.

Proiectul de lege sus-menționat va fi propus Parlamentului pentru examinare în prima lectură.