Norvegia va acorda un nou sprijin pentru consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova

Potrivit Ministerului Apărării R. Moldova, sprijinul oferit de Norvegia urmărește consolidarea cooperării bilaterale și sporirea rezilienței naționale și instituționale în contextul provocărilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Ministerul Apărării a salutat decizia Guvernului norvegian și a apreciat angajamentul Norvegiei față de securitatea Republicii Moldova.

Instituția susține că noua asistență reprezintă un pas în procesul de modernizare a capacităților de apărare și va contribui la menținerea păcii, stabilității și securității.

Totodată, Ministerul Apărării și-a exprimat disponibilitatea de a aprofunda cooperarea bilaterală cu Norvegia în domeniul apărării, inclusiv în contextul consolidării securității regionale.