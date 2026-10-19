Notă de protest transmisă Ucrainei după incidentul de pe Nistru. Carp: „O încălcare foarte gravă”

Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, în ediția din 19 octombrie a emisiunii „La 360 de grade”, de la Radio Moldova. Deputatul a calificat incidentul drept „o încălcare gravă”, scrie radiomoldova.md.

Deputatul a condamnat atât trecerea ilegală a frontierei de către cei doi grăniceri, cât și comportamentul acestora față de bărbatul pe care încercau să-l rețină.

Potrivit lui Lilian Carp, Ministerul Afacerilor Externe a reacționat la incident prin transmiterea unei note de protest, iar cazul a fost discutat și cu reprezentanții autorităților ucrainene.

„Grănicerii ucraineni și-au permis să depășească linia de delimitare a frontierei, ceea ce este o gravă încălcare. Și în raport cu această trecere ilegală sunt, practic, și notele de protest sau de informare către Ambasada Ucrainei și alte autorități, mai bine zis ucrainene. Practic, acesta este primul incident mai grav în care s-s încercat urmărirea chiar până la linia de traversare a Republicii Moldova”, a declarat Lilian Carp, la Radio Moldova.

De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, au fost înregistrate mai multe cazuri de traversare ilegală a frontierei de către cetățeni ucraineni, în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, care încearcă să evite înrolarea în armată, a adăugat deputatul.

Parlamentarul a subliniat că încălcarea frontierei de către cei doi grăniceri nu poate fi justificată de faptul că bărbatul urmărit încerca să părăsească ilegal Ucraina.

„Dar, cu adevărat, nimic nu justifică un asemenea comportament din partea unor grăniceri, indiferent de faptul că a fost o traversare ilegală. Ceea ce i-au făcut grănicerii unui cetățean ucrainean nu se încadrează în nicio normă etică sau de normalitate. Dar, din câte cunosc eu, pe căile de comunicare s-a discutat despre acest incident cu autoritățile Ucrainei”, a punctat Lilian Carp.

Bărbatul are toate șansele să obțină azil în R. Moldova

Referindu-se la cazul cetățeanului ucrainean care a cerut azil în Republica Moldova, Lilian Carp a explicat că legislația le garantează persoanelor aflate pe teritoriul țării dreptul de a solicita protecție internațională, iar autoritățile vor examina dosarul în conformitate cu normele legale.

„Republica Moldova a oferit și altor persoane azil pe teritoriul nostru. Și, după toate cerințele existente, cel mai probabil, el va primi azil. Pentru că legislația internațională prevede că persoanele care fug de război au dreptul să ceară azil”, a afirmat parlamentarul.

Precizăm că cetățeanul ucrainean Alexei Koval, în vârstă de 49 de ani, care a fost scos din apele Nistrului și transportat la spital, urmează să fie externat pe 20 octombrie din Spitalul Raional Soroca.

Ulterior, acesta va fi transferat la Direcția Regională Nord a Inspectoratului General pentru Migrație, în municipiul Bălți, după ce a solicitat azil în Republica Moldova. Vicedirectoarea Spitalului Raional Soroca „Anatolie Prisacari”, Nina Spoialo, a confirmat pentru Teleradio-Moldova că starea pacientului s-a îmbunătățit după ce a primit îngrijiri medicale.

Cum s-a produs incidentul de la Nistru

Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Potrivit lui Alexei Koval, precum și informațiilor prezentate de martori, bărbatul încerca să traverseze înot râul Nistru pentru a ajunge la familia sa, plecată din Ucraina.

În timp ce se afla în apă, acesta ar fi fost urmărit de o ambarcațiune în care se aflau doi grăniceri ucraineni, care ar fi încercat să-l rețină și l-ar fi lovit cu o vâslă. Bărbatul a ajuns în stare gravă pe malul moldovenesc, unde mai mulți localnici au intervenit și l-au scos din apă.

Cei doi grăniceri ucraineni au fost preluați de o patrulă moldovenească și conduși la Sectorul Poliției de Frontieră Cosăuți. Procuratura a pornit o urmărire penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Pe 18 octombrie, surse din cadrul Poliției de Frontieră au confirmat pentru Teleradio-Moldova că cei doi grăniceri au fost predați autorităților ucrainene în baza acordului bilateral de readmisie, urmând să fie citați ulterior la audieri. Bunurile găsite asupra acestora, inclusiv ambarcațiunea, au fost confiscate în cadrul urmăririi penale.

Autoritățile au dezmințit informațiile potrivit cărora cei doi ar fi angajați ai unui centru de recrutare. Aceștia făceau parte dintr-o patrulă de grăniceri care, în mod obișnuit, poartă arme în dotare.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, Andrei Demcenco, a susținut că ambarcațiunea ar fi ajuns pe malul moldovenesc din cauza curenților, a nivelului scăzut al apei și a unei defecțiuni a motorului.