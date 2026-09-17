Nou program de susținere a limbii române în Ucraina: burse pentru elevi și studenți, precum și sprijin financiar pentru profesori

Acesta include trei componente: burse pentru elevi, burse pentru studenți și sprijin financiar pentru cadrele didactice.

Bursele pentru elevi se vor acorda etnicilor români, înscriși în clasele I-IV și a X-a în școlile/liceele din Ucraina, cu predare în limba română ca limbă maternă sau cu predarea unor materii în limba română. Cuantumul bursei este de 2.000 de roni per elev.

Bursele pentru studenți sunt la fel, 2 000 de lei românești, și se vor oferi studenților care urmează cursurile catedrelor/lectoratelor de limba română din cadrul centrelor universitare/institutelor pedagogice din: Cernăuți, Ismail și Ujgorod.

Sprijinul financiar pentru cadrele didactice se vor acorda profesorilor, care predau limba română sau în limba română la toate nivelurile de învățământ public din Ucraina. Cuantumul sprijinului financiar este de 2 000 de lei/cadru didactic.

Cererile pentru acordarea burselor și a sprijinului financiar vor fi înregistrate prin intermediul platformei informatice care urmează să fie pusă la dispoziție de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în perioada următoare.