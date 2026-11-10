Noua ediție a festivalului Astra Film Chișinău își anunță startul. Trei zile de filme documentare, oferite cu sprijinul DRRM

Potrivit organizatorilor, programul include o conversație despre inteligența artificială, trei filme proaspăt premiate la Astra Film Festival 2026 de la Sibiu și două documentare semnate de Dumitru Budrala, despre lumea păstorilor și tradiția transhumanței.

Finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, din cadrul Guvernului României, Astra Film Chișinău oferă publicului acces gratuit, în limita locurilor disponibile. Spectatorii sunt invitați să își rezerve locul în avans. Biletele rezervate sunt păstrate în contul personal; nu se percepe niciun cost și nu se adaugă taxe. Toate detaliile: https://astrafilm.ro/chisinau/tickets.

„Ediția a V-a a Astra Film Chișinău coincide cu determinarea DRRM de a continua promovarea valorilor românești peste Prut. Am învățat împreună, an de an, că un proiect cultural de amploarea Astra Film merită să fie adaptat la public, iar programul cultural-educațional Astra Junior este cel mai de succes. Mii de copii percep mai limpede viața, societatea și provocările vârstei din filmele documentare decât din alte lecții uneori rigide. Anul acesta celebrăm, tot împreună, valorile artei cinematografice, alături de Astra Film Chișinău”, a declarat Constantin-Valentin Răducanu, directorul general cu atribuții de secretar de stat al DRRM.

Deschiderea oficială are loc la ora 18:00, iar de la 18:30 este programat documentarul „Elon Musk dezvăluit” (r. Andreas Pichler, Germania, 2025, 90 min), o incursiune în culisele Tesla și promisiunea automobilului autonom, cu mărturii din interiorul companiei, și întrebări despre costurile umane ale erorilor tehnologice.

Astra Film Chișinău se va desfășura în perioada 11-13 noiembrie 2026 la Cinema Odeon.

„Venim la Chișinău pentru al cincilea an consecutiv și putem vorbi deja despre o tradiție. Chișinăul a devenit o parte importantă a fenomenului Astra Film Festival. Iar acest lucru înseamnă enorm pentru mine și pentru echipa festivalului. Filmul documentar este cel mai firesc limbaj care ne ține împreună”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Organizatorii mai anunță că proiecția va fi urmată de o discuție despre inteligența artificială, moderată de Aura Revenco. La conversație vor participa scriitorul Val Butnaru și expertul în inteligență artificială Denis Zacon.

Ziua filmelor premiate la AFF2026

În cea de a doua zi vor fi proiectate trei documentare care au primit premii la ediția din acest an a Astra Film Festival de la Sibiu: „Muntele” (r. Biljana Tutorov și Petar Glomazić) - cel mai bun documentar din competiția Europa de Est, un film despre o mamă care își apără casa și comunitatea în fața planurilor de militarizare; „În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată” (r. Vlad Petri) - cel mai bun documentar din competiția România, un portret al unui sat în care ritualurile, umorul și solidaritatea însoțesc pierderea unui membru al comunității; și „Spartane fără inhibiții” (r. Maud Mascre) - cel mai bun documentar din competiția DocSchool, despre femei care descoperă în dansul burlesc un spațiu al libertății și al acceptării de sine.

A treia zi - incursiune în lumea pe cale de dispariție a păstorilor transhumanți

A treia zi este dedicată documentarelor „La drum” (1997) și „Calea Laptelui” (2026), două filme semnate de Dumitru Budrala, realizate la aproape trei decenii distanță. Drumurile păstorilor, munca de zi cu zi, nopțile sub cerul liber și legătura dintre generații conturează o lume surprinsă din interior, în contextul în care 2026 este declarat de ONU Anul Internațional al Pășunilor și Păstorilor.

După proiecții, publicul este invitat la o sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A) cu regizorul Dumitru Budrala.

Cele mai multe proiecții Astra Film Junior sunt sold out

Astra Film Junior îi invită pe copii și adolescenți să descopere lumea prin povești documentare care deschid perspective noi și încurajează curiozitatea. În program se regăsesc și trei filme care merită atenția publicului: „Suntem puternice!”, despre șase adolescente din diferite colțuri ale lumii, alegerile lor și curajul de a-și găsi propria voce, „Delta sălbatică”, o incursiune în universul fascinant al Deltei Dunării, respectiv. „Eroii galaxiei”, documentarul despre copii refugiați care încearcă să-și găsească locul și să-și imagineze un viitor sigur, mai sunt locuri disponibile.

Proiecțiile Astra Film Junior sunt urmate de discuții care încurajează întrebările și gândirea liberă. Cele mai multe proiecții Astra Film Junior sunt deja sold out.

Menționăm că, Festivalul Astra Film a fost fondat în 1993 și este cel mai longeviv festival de film documentar din România, precum și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate filmelor de non-ficțiune din Europa. Astra Film Chișinău, ajuns la a cincea ediție, este un eveniment cultural de referință în Republica Moldova inițiat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) – Guvernul României și organizat de Astra Film/CNM Astra Film, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.