Noua lege a salarizării prevede reducerea numărului valorilor de referință

Potrivit proiectului, din 1 ianuarie vor fi aplicate șase valori de referință: 4 200, 4 700, 5 000, 5 300, 6 200 și 6 900 de lei. Valoarea de 4 200 de lei va fi cea generală pentru angajații din sectorul bugetar, iar celelalte vor viza anumite categorii de funcționari și conducători de instituții.

Valoarea de 4 700 de lei este prevăzută pentru deputați, secretari de stat și unele categorii de funcționari publici, iar cea de 5 000 de lei – pentru angajații din aparatele centrale ale ministerelor, Cancelaria de Stat și misiunile diplomatice.

Pentru președintele țării, președintele Parlamentului, prim-ministru și miniștri este stabilită valoarea de 5 300 de lei. Cea de 6 200 de lei va fi aplicată judecătorilor și procurorilor care au promovat evaluarea externă, precum și conducătorilor unor instituții de stat. Judecătorii Curții Constituționale vor beneficia de cea mai mare valoare, de 6 900 de lei.

Ministerul Finanțelor precizează că reducerea numărului valorilor de referință urmărește simplificarea sistemului de salarizare și diminuarea diferențelor dintre categoriile de angajați. Cuantumul acestora va fi stabilit anual prin legea bugetului de stat, în funcție de situația economică și de posibilitățile financiare ale statului.

Noua lege urmează să fie aplicată etapizat, începând cu 1 ianuarie 2027, după aprobarea de către Parlament. Autoritățile susțin că reforma va reduce diferențele salariale dintre angajații cu funcții similare și va corecta inechitățile din sistem. Proiectul prevede și măsuri tranzitorii pentru a evita diminuarea veniturilor în urma schimbării mecanismului de salarizare.