Noua linie de sortare a deșeurilor a ajuns la Stația de Transfer de la Ciocana

În paralel, sunt executate lucrări la clădirea administrativă și rețelele inginerești, transmite IPN.

Prim-adjuncta directorului Regiei „Autosalubritate”, Ludmila Pavlenco, susține că proiectul presupune construirea de la zero a unei infrastructuri moderne pentru gestionarea deșeurilor. Investiția se ridică la circa 26 de milioane de euro, bani obținuți de municipalitate cu sprijinul partenerilor externi.

Potrivit municipalității, în trecut deșeurile erau depozitate în aer liber, fără captarea și controlul biogazului, iar levigatul reprezenta un risc pentru sol și mediul înconjurător.

În aproximativ un an și jumătate de la începutul lucrărilor, depozitul a fost recultivat și securizat. A fost instalat un sistem pentru captarea și arderea controlată a biogazului, precum și sisteme pentru colectarea levigatului și gestionarea apelor pluviale.

Proiectul municipal „Deșeuri Solide Chișinău” este realizat cu sprijinul financiar al Primăriei municipiului Chișinău, BERD, BEI și E5P.