Nouă sportivi vor reprezenta R. Moldova la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026

Componența echipei a fost prezentată în cadrul unui eveniment organizat la Casa Olimpică, unde sportivii au depus și Jurământul Olimpic. La competiție, Moldova va fi reprezentată de Dmitrii Balagula la taekwondo, Alexandra Chiron la judo, Vladimir Culis la atletism, Sanda Dubolari la scrimă și Cătălin Mustea la box. În probele de lupte vor concura Artiom Cacean și Ana Rachiteanu, iar la înot vor participa Maria Corlateanu și Chiril Certicovțev.

Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026 se vor desfășura în perioada 31 octombrie-13 noiembrie și vor reuni aproximativ 2 700 de sportivi din întreaga lume, care vor concura în 25 de sporturi olimpice. Competiția, ajunsă la cea de-a patra ediție de vară, va fi primul eveniment olimpic organizat pe continentul african.