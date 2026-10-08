Noua structură a Forțelor Armate, votată de Parlament cu ușile închise

„S-a votat noua structură a Forțelor Armate. Este vorba despre adaptarea structurii conform condițiilor actuale. Va contribui la mai buna apărare a securității statului Republica Moldova”, a declarat Igor Grosu pentru presă.

Președintele Parlamentului a precizat că proiectul privind efectivul Armatei Naționale a fost susținut de 62 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic Partidul Nostru și de deputați neafiliați.

În marja Moldova Security Forum, ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, a mentionat că efectivul Armatei Naționale urmează să fie majorat, iar structura de forțe va fi ajustată în funcție de pericolele și amenințările actuale la adresa Republicii Moldova.

La ședința cu caracter închis au participat doar deputații și un număr restrâns de angajați ai Secretariatului Parlamentului. Accesul în sala de ședințe s-a făcut în baza legitimației, fără dispozitive electronice, inclusiv telefoane, laptopuri sau ceasuri.