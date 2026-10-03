Noul ambasador al SUA, la Ziua Vinului: Stabilim noi parteneriate economice cu Republica Moldova

„Fetească Albă, Fetească Regală, Fetească Neagră și Rară Neagră — Gina și cu mine am avut plăcerea să le degustăm pe toate patru la «Ziua Națională a Vinului»”, a scris ambasadorul.

Diplomatul a menționat și tradițiile și ospitalitatea descoperite la eveniment și a remarcat în mod special o sticlă de vin personalizată „Freedom 250”, oferită de vinăria Carlevana.

În mesajul său, ambasadorul s-a referit și la sprijinul acordat de Statele Unite industriei vinului din Republica Moldova.

„Asistența SUA a contribuit la dezvoltarea și modernizarea sectorului vitivinicol — o componentă vitală a economiei Republicii Moldova. Acum, privim spre viitor”, a scris diplomatul.

Potrivit acestuia, Chișinăul și Washingtonul urmăresc dezvoltarea unor noi parteneriate economice, inclusiv în sectoarele energetic și al infrastructurii.

„Stabilim noi parteneriate economice în domeniul energiei, al infrastructurii și în alte sectoare, pentru a face America și Republica Moldova mai sigure, mai puternice și mai prospere”, a mai transmis ambasadorul.