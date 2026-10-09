Noul Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului, pe agenda Comisiei de la Veneția

Cele două opinii au fost solicitate de președintele Parlamentului, Igor Grosu. La sesiunea care se desfășoară la Veneția participă și președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, în calitate de membru reprezentant al Republicii Moldova.

Noul Cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului a fost adoptat în lectura a doua la sfârșitul lunii august, cu voturile majorității parlamentare. Opoziția a votat împotrivă, criticând, între altele, limitarea timpului alocat luărilor de cuvânt și prevederile privind traseismul politic.

Documentul urmează să fie supus votului în lectura a treia, după recepționarea avizului Comisiei de la Veneția.