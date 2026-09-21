Noul consul general al României la Bălți, prezentat la MAE

Ambasada României la Chișinău a anunțat că prezența consulară la Bălți urmărește apropierea serviciilor și sprijinului oferit de România de comunitățile din nordul Republicii Moldova, precum și dezvoltarea unui dialog mai direct cu autoritățile și partenerii locali.

„Prezența consulară a României la Bălți înseamnă mai multă apropiere de comunitățile din nordul Republicii Moldova, un dialog mai direct cu autoritățile și partenerii locali și un sprijin mai aproape de oamenii din regiune”, se arată în mesaj.

Reprezentanții României au subliniat și continuarea cooperării cu Republica Moldova în domenii precum educația, cultura și dezvoltarea, inclusiv prin proiecte destinate comunităților de pe cele două maluri ale Prutului.

Primirea exequaturului reprezintă autorizarea oficială acordată de statul gazdă prin care un consul este recunoscut și poate să-și exercite funcțiile consulare.