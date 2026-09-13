Noul mesaj de la Kremlin privind discuțiile trilaterale:„Nu excludem o astfel de posibilitate”

„Nu excludem o astfel de posibilitate (…). Adică, nu putem exclude luna octombrie”, a declarat Dmitri Peskov jurnaliștilor ruși.

Separat, tot duminică, principalul consilier de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a declarat presei că până în prezent nu există niciun „pachet convenit” pe care să se poată baza negocierile, scrie HotNews.ro.

„În prezent, există ideea că trebuie să se ajungă la un acord cu privire la chestiunea teritorială. Dar există și multe alte chestiuni”, a adăugat el.

Eforturile diplomatice, cu medierea Statelor Unite, menite să pună capăt ofensivei la scară largă a Rusiei în Ucraina s-au întrerupt odată cu izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu în februarie.

Acestea au fost reluate odată cu vizitele de weekendul trecut ale emisarilor președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, la Moscova și apoi — pentru prima dată — la Kiev.

Întrebat despre această vizită, Kushner a declarat vineri, în cadrul unei videoconferințe la forumul „Yalta European Strategy” de la Kiev, că speră „să poată anunța în câteva săptămâni care vor fi următoarele etape”.

Zelenski e pregătit să se întâlnească cu Putin, rușii pun condiții

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la rândul său, a declarat marți că se așteaptă la reluarea, începând din septembrie, a negocierilor dintre Kiev, Moscova și Washington pentru a încerca să pună capăt unui conflict care durează de peste patru ani și jumătate.

El a mai spus că este pregătit să se întâlnească cu Vladimir Putin, în decembrie, cu ocazia summitului G20 de la Miami. „Imposibil”, a declarat sâmbătă Kremlinul considerând că o astfel de întâlnire între cei doi lideri nu poate avea loc decât la Moscova.

Rundele anterioare de negocieri dintre Moscova și Kiev au dus doar la schimburi de prizonieri și de trupuri ale celor căzuți în lupte. Discuțiile se blochează în special pe tema teritoriilor aflate parțial sub ocupație rusă, a căror anexare este revendicată de Rusia.