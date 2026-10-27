Noul PUG al Chișinăului ar urma să interzică transformarea spațiilor verzi în zone construibile

Potrivit specialistei, PUG-ul va conține cerințe pentru păstrarea elementelor arhitecturale reprezentative ale orașului, astfel încât acestea să nu dispară odată cu dezvoltarea noilor construcții. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu a explicat că planul va fi integrat într-un sistem informațional geografic, care va permite cetățenilor să verifice rapid ce construcții sunt permise pe un anumit teren, inclusiv înainte de cumpărarea acestuia.

În același timp, noul PUG va lua în considerare și riscurile de alunecări de teren și inundații. Studiile geotehnice vor identifica zonele vulnerabile și măsurile necesare pentru prevenirea agravării problemelor existente. Urbanista a subliniat că dezvoltarea Chișinăului trebuie realizată treptat, într-un interval de 10-15 ani de la aprobarea planului, în paralel cu extinderea rețelelor de electricitate, alimentare cu apă și canalizare. Potrivit acesteia, planificarea urbană trebuie să țină cont de particularitățile geografice și istorice ale capitalei.