Noul Registru de stat al controalelor, din 1 ianuarie 2027

În primul rând, precizăm că RSC constituie instrumentul electronic de evidență centralizată a informațiilor privind controalele de stat, transmite Monitorul Fiscal.

Conform proiectului, în cazul disfuncționalității temporare a RSC, cererile și documentele se recepționează pe suport de hârtie, cu consemnarea datei și orei recepționării și se introduc în sistem în următoarea zi lucrătoare după restabilirea funcționalității, cu păstrarea datei recepționării inițiale, a dovezii acesteia și cu indicarea distinctă a datei introducerii.

Comunicarea, transmiterea/recepționarea documentelor/înscrisurilor aferente controalelor între organele de control și persoanele supuse controlului se va efectua intermediul cabinetului personal al persoanei supuse controlului.

Prin acest proiect de modificare se mai propune stabilirea unor modele unitare ale listelor de verificare, dispozițiilor privind amânarea sau suspendarea controlului și deciziilor emise în urma examinării cererilor prealabile.

În același timp, RSC va asigura înregistrarea și evidența informațiilor privind examinarea cererilor prealabile de către Consiliul pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, inclusiv a documentelor aferente examinării, a deciziilor aprobate, durata examinării și ponderea soluționărilor în termen, numărul deciziilor de admitere integrală/parțială sau respingere, executarea deciziilor, durata remedierii neconformităților și, după caz, a altor acte emise în cadrul procedurii de control.

Documentul mai prevede că în cazul amânării sau suspendării controlului inițiat se e va emite o dispoziție generată de RSC, care se atașează la dosarul de control cu indicarea circumstanțelor de fapt și de drept care justifică amânarea sau suspendarea controlului.

Implementarea RSC va duce la creșterea transparenței, digitalizarea și eficientizarea planificării și înregistrării controalelor planificate sau inopinate efectuate de organele de control asupra agenților economici.