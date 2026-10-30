„Nu trebuie să le știi pe toate de la început”. Tinerii Ambasadori Europeni explică Europa semenilor săi

Toate trei fac parte din inițiativa Tinerii Ambasadori Europeni, o comunitate care reunește mii de tineri din peste 30 de țări, se menționează într-un articol publicat de Zugo.md.

Beatrice Adebayo: între două origini și dorința de a se implica acasă, în Moldova

Beatrice Adebayo a aflat despre inițiativă de la o colegă care își îndemna prietenii să aplice. Pe atunci studia la Bruxelles, însă își dorea să se întoarcă acasă și să se implice în activități de promovare a Uniunii Europene.

„Sunt moldoveancă și nigeriană și fac parte din inițiativa Tinerii Ambasadori Europeni de un an. Când am văzut această inițiativă, m-am gândit la cât de mult îmi doresc să mă implic în activități de promovare a Uniunii Europene”, spune Beatrice.

Pentru ea, intrarea în comunitatea Tinerilor Ambasadori Europeni nu a însemnat doar aderarea la un grup de tineri cu interese comune. A însemnat și ocazia de a-și dezvolta abilitățile de comunicare. Una dintre cele mai memorabile experiențe a dus-o înapoi la Bruxelles, de această dată în calitate de tânără ambasadoare europeană.

„Am făcut parte dintr-o campanie de informare despre instrumentul UE care se numește TAIEX. Am realizat diverse videoclipuri pentru rețelele sociale despre ce este TAIEX și cum acest instrument ajută la dezvoltarea diferitelor sectoare din țările Parteneriatului Estic. Am avut posibilitatea să facem cunoștință cu alți tineri din inițiativă, nu doar din Republica Moldova, ci și din alte țări, precum Georgia, Armenia și Kosovo. Am discutat cu membri ai Parlamentului European, iar la această întâlnire a fost și Marta Kos, deci a fost o experiență foarte frumoasă”, povestește tânăra.

Ema Budu: „Oportunitățile există, dar trebuie să ajungă la cei care au nevoie de ele”

Ema Budu este elevă la un liceu din municipiul Chișinău, însă, după ore, este o adevărată ambasadoare. Ema crede că mulți tineri nu cunosc încă suficient de bine programele și beneficiile de care pot profita pentru a învăța, a se dezvolta și a-și construi viitorul.

„Cred că cel mai important pentru mine este să răspândesc informațiile despre toate oportunitățile care ne sunt oferite. Chiar și în clasa mea, zi de zi, observ că tinerii nu sunt informați când vine vorba despre oportunitățile care vin din partea UE”, povestește ea.

Titlul de tânără ambasadoare i-a oferit și oportunitatea de a ajunge la Bruxelles, alături de un grup de tineri, unde a descoperit mai îndeaproape modul în care funcționează instituțiile europene. A vizitat locuri în care se iau decizii importante pentru viitorul Republicii Moldova.

Întoarsă acasă, Ema a transformat ceea ce a învățat într-un instrument de lucru cu alți tineri. A participat la proiecte și activități de informare, a organizat ateliere și a luat parte la simulări prin care le-a explicat colegilor săi cum funcționează instituțiile europene și cum sunt luate deciziile la nivelul UE.

„Împreună cu Tinerii Ambasadori Europeni reușim să ajungem în aproape fiecare colț al Republicii Moldova. Primul meu proiect a fost More EU in Moldova, în cadrul căruia am mers la Ungheni și Soroca și am împărtășit valorile europene. După acest proiect am început să cred mai mult în valoarea și puterea tinerilor, pentru că este un lucru despre care se vorbește peste tot: tinerii sunt viitorul de mâine, dar nu neapărat ni se spune cum să facem acest lucru. Cumva, prin experiența pe care am avut-o în cadrul acestei inițiative, am înțeles, încet-încet, cum să fac această schimbare și cum să ajut alți tineri să o facă. Am devenit mult mai sociabilă”, explică tânăra.

„În 2020 nu știam prea multe despre Uniunea Europeană”. Teodora Drucec, de la experiență la coordonarea unei comunități de tineri

Acest program îi ajută pe tineri să se dezvolte personal și profesional. Un exemplu în acest sens este Teodora Drucec, care s-a alăturat inițiativei Tinerii Ambasadori Europeni în 2020, iar astăzi este coordonatoarea acesteia.

„Eu am devenit tânără ambasadoare europeană în 2020 și sunt printre cei mai «vechi» Tineri Ambasadori Europeni. În acel moment nu știam nimic despre UE, despre cum funcționează, despre instituții, absolut nimic, dar aceasta a fost o oportunitate foarte bună pentru mine ca să învăț”, povestește Teodora, după șase ani de activitate.

Inițiativa Tinerii Ambasadori Europeni, parte a proiectului „EU NEIGHBOURS east”, marchează în acest an zece ani de activitate, perioadă în care mii de tineri din peste 30 de țări s-au implicat în promovarea valorilor europene și a cooperării dintre Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic. În Republica Moldova, rețeaua le oferă tinerilor posibilitatea de a transforma ceea ce învață în acțiuni concrete, inclusiv în comunitățile din care provin.

„Când vorbim despre activități, în mare parte promovăm oportunități finanțate de UE, așa cum sunt programele Erasmus, programele de schimb universitar, programele de scurtă durată, precum și altele. Avem, de asemenea, activități de simulare a proceselor decizionale din UE, ceea ce ajută tinerii să înțeleagă mai bine cum funcționează UE. De asemenea, susținem tinerii și ideile pe care le au pe parcurs și, desigur, lucrăm în echipă.”

Tinerii Ambasadori Europeni sunt elevi, studenți, tineri profesioniști și activiști comunitari care își oferă timpul pentru a se implica în sute de activități, atât în țările lor, cât și online.

„Tinerii care sunt mai implicați au posibilitatea de a călători, de a merge la multe evenimente, forumuri și ateliere. Spre exemplu, săptămâna viitoare avem tineri care vor merge în Georgia la un atelier cu Consiliul Europei. În luna noiembrie vom merge cu un grup de tineri la Bruxelles, unde vom celebra zece ani de inițiativă, iar aceste activități au loc regulat”, mai spune Teodora.

Cine poate deveni tânăr ambasador european?

Ca să devii tânăr ambasador european, ai nevoie de curiozitate, de dorința de a învăța lucruri noi și de interes pentru ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Trebuie să ai între 16 și 26 de ani, să cunoști limba engleză și, mai ales, să fii gata să-ți dedici timpul pentru a le arăta și altor tineri ce oportunități le oferă Uniunea Europeană.

Nu trebuie să le știi pe toate de la început. Este suficient să pui întrebări, să vii cu idei și să le transmiți și altora.