Numărul cazurilor de infecții respiratorii s-a dublat la începutul anului școlar

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1 129 de cazuri, față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august-3 septembrie, transmite IPN.

ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise.

Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinițe și școli este recomandat și triajul observațional zilnic.

Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă, de asemenea, o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată.