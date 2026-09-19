Numărul de turiști străini care au venit în R. Moldova, cu 25% mai mare în prima jumătate a anului, față de perioada similară a anului trecut

În clasament, după R. Moldova, urmează Grecia și Irlanda, unde numărul turiștilor a crescut cu câte 15%. La nivel european, creșterea e de 3% în prima jumătate a anului. La nivel mondial, turismul internațional a înregistrat o creștere de 0,4% față de primele șase luni ale anului trecut.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, turiștii sunt atrași de experiențele locale, de cultura și de gastronomia Republicii Moldova, precum și de vinuri și peisaje. Autoritățile susțin că rezultatele evidențiază potențialul turistic al țării și necesitatea investițiilor în infrastructură, promovarea destinației și dezvoltarea unor noi produse turistice.

Totodată, MDED menționează că prin Programul de dezvoltare a turismului, autoritățile își propun să crească vizibilitatea Republicii Moldova și să faciliteze accesul turiștilor din țară și de peste hotare la destinațiile turistice locale.