Numărul domeniilor „.md” a crescut cu 26% în cinci ani, STISC

Potrivit STISC, datele arată o evoluție general ascendentă a numărului de înregistrări și reînregistrări. După o scădere de 1% în 2022, numărul acestora a crescut cu 5,2% în 2023, cu 9% în 2024 și cu 11% în 2025, când a fost atins cel mai înalt nivel din perioada analizată. În primele nouă luni ale anului curent, au fost raportate 35 556 de astfel de operațiuni, iar în ultimii trei ani au fost înregistrate, în medie, aproximativ 910 domenii noi pe lună.

Instituția precizează că tariful pentru înregistrarea unui nume de domeniu „.md” pentru un an este de 450 de lei, fără TVA. Acesta nu a fost modificat în ultimii cinci ani și se aplică fiecărui nume de domeniu, indiferent de sectorul de activitate al companiei sau de numărul de domenii deținute.

Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de înregistrare, registratorul național notifică deținătorul domeniului. După expirare, numele intră într-o perioadă de grație de 30 de zile. În primele cinci zile, domeniul rămâne activ, iar în următoarele 25 de zile este inactiv, dar poate fi reînregistrat.

Dacă domeniul nu este reînregistrat până la sfârșitul perioadei de grație, acesta este șters automat din baza de date WHOIS și devine disponibil pentru o nouă înregistrare, în ordinea solicitărilor. Neachitarea sau achitarea parțială a tarifului poate duce, de asemenea, la respingerea cererii sau la retragerea numelui de domeniu, cu respectarea perioadei de grație, după caz.

Pot solicita înregistrarea unui domeniu „.md” atât companiile din Republica Moldova, cât și cele din străinătate. Solicitanții trebuie să furnizeze date corecte și complete, să aleagă un nume disponibil, care respectă prevederile Regulamentului cu privire la reglementarea gestionării domeniului național de nivel superior .md și drepturile de proprietate intelectuală, și să achite tariful. În funcție de caz, pot fi solicitate documente care confirmă identitatea solicitantului.

În perioada octombrie 2023 – septembrie 2026, aproximativ 1% dintre deținătorii de domenii „.md” au pierdut dreptul de utilizare. Cel mai frecvent motiv a fost ștergerea domeniilor din registru după expirarea perioadei achitate, fără prelungirea înregistrării.