Numărul întreprinderilor de stat cu pierderi aproape s-a dublat în 2024

Întreprinderile de stat monitorizate de Ministerul Finanțelor au înregistrat în 2024 pierderi de 517 milioane de lei, numărul celor aflate pe minus crescând de la 21 - la 37, față de anul precedent.

În schimb, cele 28 de societăți comerciale cu capital de stat monitorizate au raportat un profit net agregat de aproape 1,1 miliarde de lei. Potrivit Comisiei, rezultatele întregului segment monitorizat sunt generate în principal de câteva companii mari, inclusiv unele aflate în poziții de monopol.

Comisia constată că rentabilitatea sectorului rămâne redusă în raport cu patrimoniul administrat. Analiza pentru perioada 2019-2025 arată că primele cinci companii generează peste 84% din venituri, iar aproximativ un sfert dintre entitățile analizate au o rentabilitate negativă.

Raportul comisiei a fost înregistrat în Parlament și urmează să fie examinat în plen.