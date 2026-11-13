Numărul turiștilor și excursioniștilor a crescut cu 7% în nouă luni

Dintre aceștia, aproape 356 de mii au călătorit peste hotare, circa 85 de mii au ales destinații turistice din țară, iar aproape 72 de mii au fost vizitatori străini, transmite IPN.

Potrivit Biroului Național de Statistică, Turcia a fost cea mai solicitată destinație pentru călătoriile peste hotare, cu peste 41% din totalul plecărilor, urmată de Bulgaria – 22%, Egipt – circa 14% și România – aproximativ 8%. Aproape toate călătoriile (99,3%) au fost efectuate în scop de odihnă, recreere și agrement. Totodată, durata medie a sejurului a crescut de la 6,1 la 6,3 zile.

Numărul vizitatorilor străini a fost cu peste 9% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Cei mai mulți au venit din România, care a reprezentat 78% din total, urmată de Italia – 6% și Spania – 3%. Peste 97% dintre vizitatorii străini au venit în scop de odihnă, recreere și agrement.

Și turismul intern a înregistrat o creștere de 8%. Din totalul de 84,7 mii de persoane, 20,8 mii au fost turiști, iar 64 de mii – excursioniști. Cele mai multe deplasări au fost organizate de agențiile de turism din municipiul Chișinău, care au asigurat 43% din total, urmate de cele din regiunea Centru – circa 37% și regiunea Sud – 20%.

În aceeași perioadă, încasările agențiilor de turism și ale tur-operatorilor au depășit 4,7 miliarde de lei, fiind cu aproximativ 12% mai mari decât în primele nouă luni ale anului 2025.