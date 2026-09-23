Numărul unităților de transport public municipal din Chișinău, în creștere cu 15% la început de toamnă

Pregătirea transportului public

Șeful Serviciului analiză și prognoză din cadrul RTEC menționează că reducerea numărului de unități de transport pe perioada verii este o practică anuală, determinată de scăderea numărului de călători. În același timp, lunile de vară sunt folosite pentru lucrări de mentenanță, reparații și verificări tehnice, astfel încât vehiculele să fie pregătite pentru noul sezon.

Totodată, a fost introdus orarul de circulație pentru sezonul toamnă-primăvară, care urmărește reducerea timpului de așteptare în stații și o mai bună organizare a traficului în orele de vârf.

Lidia Golomoz a declarat că în septembrie, odată cu începerea noului an de studii, numărul pasagerilor transportați cu troleibuze a crescut cu circa 11% față de lunile de vară. În orele de vârf, un flux mai mare de pasageri este înregistrat pe rutele de troleibuz nr. 22, 10, 21 și 12, totuși numărul unităților de transport a fost suplimentat pe toate rutele.

Pentru anul 2026, numărul călătoriilor efectuate cu troleibuzul este estimat la aproximativ 200 de milioane.

Tariful de călătorie

Lidia Golomoz a precizat că, de la 1 mai 2026, tariful de călătorie în transportul public municipal a fost stabilit la 7 lei. Reprezentantul RTEC a subliniat că majorarea tarifului a fost determinată de creșterea costurilor pentru electricitate și de impactul asupra situației financiare a serviciului de transport.

Reprezentantul RTEC afirmă că abonamentele continuă să fie utilizate de o parte importantă a pasagerilor, chiar și după majorarea tarifului. Potrivit datelor prezentate de operator, 41% dintre pasageri folosesc abonamente, 21% procură bilete, iar 38% beneficiază de gratuități.

Mecanismul de aplicare a tarifelor și de reglementare a abonamentelor a rămas neschimbat. Abonamentele sunt disponibile pentru perioade de o lună, trei luni și șase luni, cu tarife diferențiate pentru diferite categorii de călători.

Ce abonamente aleg călătorii

Cele mai multe abonamente comercializate pentru transportul public din municipiul Chișinău sunt cele lunare, care reprezintă 59% din total. Abonamentele semestriale constituie 26%, iar cele trimestriale – 15%.

În cazul abonamentelor lunare, cea mai mare pondere o au călătorii din categoria generală – 80%. Elevii reprezintă 12% dintre utilizatorii acestor abonamente, studenții – 7%, iar alte categorii (personalul din domeniul învățământului, cel medical, părinți din familii monoparentale etc.) – 1%.

Și în cazul abonamentelor trimestriale, cei mai mulți utilizatori sunt călătorii din categoria generală, cu o pondere de 71%. Elevii reprezintă 16%, studenții – 8%, iar alte categorii – 5%.

Pentru abonamentele semestriale, călătorii din categoria generală constituie 66%, elevii – 7%, iar studenții – 4%. Alte categorii de călători reprezintă 23% din totalul abonamentelor semestriale.

Lidia Golomoz a menționat că pentru pasagerii care folosesc frecvent transportul public, abonamentele pot reprezenta o variantă mai avantajoasă decât achitarea fiecărei călătorii separat. Costul unei călătorii efectuate în baza abonamentului este mai mic decât tariful individual, ceea ce permite utilizatorilor să reducă cheltuielile pentru deplasările zilnice.

Un alt avantaj este că același abonament poate fi utilizat pentru călătorii din suburbii spre municipiul Chișinău și retur, cu troleibuze și autobuze. Prețul abonamentului nu se modifică în funcție de tipul de transport utilizat.

Potrivit Lidiei Golomoz, noul mecanism de stabilire și ajustare a tarifelor pentru abonamente ține cont de situația economică din țară și asigură un echilibru între costurile serviciului și posibilitățile pe plată ale călătorilor. Totodată, mecanismul urmărește îmbunătățirea calității serviciilor de transport public municipal pentru toți locuitorii municipiului Chișinău, inclusiv pentru cei din suburbii.