Numele laureaților Premiului Național 2025: personalitățile care vor primi câte 100 de mii de lei de la stat

În domeniul culturii, Claudia Partole va primi premiul pentru întreaga activitate literară și culturală, precum și pentru contribuția la dezvoltarea literaturii pentru copii și tineret. Artistul plastic și pedagogul Veaceslav Fisticanu va fi distins pentru contribuția la dezvoltarea picturii contemporane, iar regizorul, scenaristul și scriitorul Valeriu Jereghi – pentru volumul „Nuvele cinematografice” și realizările în cinematografie.

În medicină, laureat este profesorul universitar Valeriu Cușnir, șeful Catedrei de oftalmologie și optometrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Premiul îi va fi acordat pentru contribuția la dezvoltarea oftalmologiei și modernizarea metodelor de diagnostic și tratament al afecțiunilor oculare.

În domeniul cercetării științifice, distincția îi va reveni lui Igor Povar, doctor habilitat în științe chimice și șef de laborator la Institutul de Chimie al Universității de Stat din Moldova, pentru cercetările privind procesele chimice complexe aplicate în tratarea apelor și protecția mediului.

Criticul literar și scriitoarea Margareta Curtescu va fi premiată pentru contribuția la cercetarea literaturii române din Basarabia și dezvoltarea criticii literare. În sport, Premiul Național îi va fi acordat lui Oleg Crețul, sportiv de performanță la para judo și președinte al Comitetului Paralimpic al Republicii Moldova, pentru performanțele sportive și contribuția la dezvoltarea mișcării paralimpice.

Potrivit Ministerului Culturii, cele șapte candidaturi au fost selectate prin vot secret, în cadrul ședinței Comisiei pentru decernarea Premiului Național.

Guvernul poate acorda anual până la zece Premii Naționale pentru realizări remarcabile în domeniile științei, culturii, artei și sportului. Fiecare premiu constă într-o diplomă, o medalie și o recompensă bănească de 100 de mii de lei.