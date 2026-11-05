O afacere militară discretă dintre Moscova și Teheran a fost dezvăluită de documente scurse din industria rusă de apărare

Documentele, citate de Guardian , detaliază planurile de livrare a lansatoarelor pentru LMUR, o rachetă ghidată lansată de pe elicoptere de atac, pe care forțele ruse au folosit-o pe scară largă în războiul din Ucraina.

Un grafic de producție întocmit în mai 2024 de Vîmpel, un proiectant rus de rachete și sisteme de lansare, conține o comandă de 90 de lansatoare în cadrul unui contract de export cu indicativul „K-10”.

Livrările erau programate să aibă loc între finalul anului 2024 și decembrie 2025, însă documentele nu arată dacă acestea s-au și concretizat. Totuși, un alt grafic de producție, privind șase avioane de antrenament cu reacție Iak-130 destinate Iranului în 2023, corespunde relatărilor publice despre această comandă.

SUA și Europa, opinii contrastante despre sprijinul Rusiei pentru Iran

Președintele american Donald Trump a minimalizat în repetate rânduri amploarea sprijinului pe care îl oferă Moscova pentru Teheran. În octombrie, liderul SUA a declarat că Rusia face „foarte puțin, dacă face ceva”, pentru a ajuta Iranul.

Rusia a negat, la rândul său, că ar livra Teheranului echipamente militare pentru a fi folosite în conflictul Iranului cu SUA și Israel.

În schimb, servicii de informații din Europa spun că Rusia a furnizat Iranului date esențiale și imagini din satelit care ar putea ajuta forțele Teheranului să lovească trupele americane din Orientul Mijlociu.

Serviciile europene de informații au avertizat, de asemenea, că Rusia se pregătea să livreze Iranului drone încărcate cu explozibil, pentru a fi folosite în războiul cu SUA și Israel.

Șeful consiliului iranian de securitate a discutat joi cu Putin

Joi, președintele rus Vladimir Putin l-a primit la Moscova pe șeful consiliului iranian de securitate, Mohsen Rezaei, iar la discuții au luat parte și consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov, și șeful serviciului de informații militare, Igor Kostiukov, potrivit Reuters.

În contextul războiului din Ucraina, Iran a devenit un furnizor esențial de drone de atac Shahed pentru Rusia, care a început între timp să le producă pe plan intern.

În 2025, Rusia și Iran au semnat un acord de parteneriat strategic, care cuprinde prevederi privind contracarea amenințărilor comune, dar care nu conține angajamentele de apărare reciprocă pe care le stipulează, de exemplu, pactul de securitate dintre Moscova și Coreea de Nord.