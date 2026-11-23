Potrivit Poliției, victima a fost contactată telefonic de indivizi care au pretins că sunt angajați ai instituției. Sub acest pretext, aceștia au determinat-o să-și înstrăineze bunurile, iar banii obținuți, în sumă totală de 1.449.849 de lei, să-i transmită unei persoane necunoscute.

Cazul este unul dintre cele două episoade de escrocherie telefonică, comise anterior, dar raportate Poliției în acest weekend. Prejudiciul total provocat victimelor depășește 1,5 milioane de lei. Oamenii legii precizează că, în zilele de weekend, nu au fost înregistrate cazuri noi de acest tip.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, alte 95 de tentative de escrocherie telefonică au fost dejucate înainte ca victimele să sufere pierderi financiare.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute în urma unor solicitări telefonice și să nu divulge date personale sau bancare. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat convorbirea și să sesizeze Poliția la numărul 112.