O bombă ghidată rusească a lovit un bloc din Sumî: doi morţi şi opt răniţi

Bomba a lovit între etajele trei şi patru ale blocului, provocând incendii şi lăsând locatari prinşi sub dărâmături. Patru persoane, între care un băiat în vârstă de 7 ani, au fost scoase în viaţă de echipele de salvare.

Doi angajaţi ai municipalităţii au murit

Cele două persoane care şi-au pierdut viaţa erau angajaţi ai Comitetului Executiv al Consiliului Municipal Sumî, a declarat primarul Artem Kobzar. Victimele sunt un bărbat în vârstă de 52 de ani şi o femeie de 45 de ani.

Opt persoane au fost rănite, între acestea aflându-se copii în vârstă de 7 şi 13 ani. Cel puţin trei dintre răniţi se aflau în stare gravă.

Atacul a avariat, de asemenea, cel puţin patru blocuri de locuinţe din districtul Kovpakivskîi al oraşului Sumî.

Salvatorii caută printre dărâmături

Preşedintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept „absolut inuman”.

„A fost o lovitură directă cu o bombă aeriană între etajele trei şi patru. Patru persoane au fost deja salvate de sub dărâmături, inclusiv un copil”, a declarat el.

Echipele de intervenţie au continuat să îndepărteze dărâmăturile, în timp ce oficialii au avertizat că alte persoane ar putea fi încă prinse sub acestea.

„Este posibil ca sub dărâmături să mai fie oameni. Salvatorii fac tot posibilul pentru a-i scoate şi pentru a stinge incendiile”, a transmis preşedintele ucrainean într-o postare pe X.

Şase sau şapte bombe lansate asupra Sumî

Lovitura a făcut parte dintr-un atac aerian rusesc mai amplu asupra oraşului Sumî şi a împrejurimilor acestuia.

Serhii Krîvoşeienko, şeful Administraţiei Militare a oraşului Sumî, a declarat că avioane ruseşti au lansat şase sau şapte bombe aeriene ghidate în timpul atacului de seară. Lovituri au fost raportate şi în apropierea localităţilor Stepanivka şi Bezdryk.

Regiunea Sumî se află la graniţa de nord a Ucrainei cu Rusia.