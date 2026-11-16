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O casă din Fălești, cuprinsă de flăcări. Un pensionar și-a pierdut viața

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O casă din Fălești, cuprinsă de flăcări. Un pensionar și-a pierdut viața

Un bătrân de 72 de ani și-a pierdut viața ca urmare a unui incendiu. Tragedia s-a produs în această dimineață într-o casă din orașul Fălești.

Potrivit Poliției, oamenii legii au fost alertați în jurul orei 09:30 de către un bărbat care a comunicat că în gospodăria vecinului său s-a produs un incendiu. Imediat, la fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate.

Până la sosirea pompierilor, focul a fost lichidat de către localnici. Totuși, în urma examinării casei, într-o odaie a fost depistat cadavrul carbonizat al proprietarului.

La examinarea de către medicul legist, pe corpul victimei nu au fost depistate semne de moarte violentă.

Circumstanțele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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