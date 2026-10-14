O centrală electrică importantă din Kiev, lovită în timpul atacurilor ruseşti, afirmă Zelenski

Centrala termică Darnitska CHP-4, sau CHPP-4, şi o clădire de locuinţe au fost lovite într-un atac despre care preşedintele a afirmat că a avut loc ”fără nicio avertizare prealabilă din partea partenerilor noştri”.

Primarul Kievului, Vitali Klitsciko, a declarat că două persoane au fost ucise şi 21 rănite în urma atacului cu rachete asupra blocului de locuinţe, care a avut loc marţi seara târziu. Patru persoane se află în stare gravă, a precizat el.

Acest incident survine la două zile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistiţiu energetic, deşi Kievul a raportat multiple atacuri ruseşti după acest anunţ.

”Ucraina a susţinut un armistiţiu energetic. Rusia vizează încă o centrală electrică şi vieţile oamenilor noştri”, a declarat Zelenski pe reţelele sociale în urma atacurilor de marţi, citat de news.ro.

”Este absolut nedrept: în timp ce ne distrug infrastructura energetică, Ucraina nici măcar nu primeşte avertismente prealabile cu privire la lansările de rachete balistice”, a adăugat el.

”Este important ca lumea să nu rămână tăcută în faţa acestui lucru. Şi este important ca Statele Unite să vadă cu adevărat ce se întâmplă şi cine este responsabil pentru continuarea acestui război”, a arătat Zelenski.

Este a doua noapte consecutivă în care Kievul este lovit de rachete ruseşti.

În urma atacurilor de luni seara, au apărut speculaţii că America ar fi întrerupt accesul la informaţii-cheie care permiteau Ucrainei să urmărească ameninţările iminente.

Marţi dimineaţă, Trump a negat că ar fi fost cazul.

”Îi ajutăm şi le împărtăşim informaţii”, a spus el.

”Vrem ca războiul să se termine. Aşa că colaborăm cu ei şi cu Rusia pentru a pune capăt războiului”, a adăugat el.

Întrebat despre atacurile ruseşti asupra instalaţiilor energetice ucrainene, Trump a spus: ”Ucraina a lovit multe obiective cu o zi înainte”.

Dar el a ezitat când a fost întrebat dacă Rusia a încălcat armistiţiul. El a spus că ambele ţări doresc ca războiul să ”se încheie”, dar ”pur şi simplu nu ştiu cum să ajungă acolo”.

Declaraţia vine după ce Zelenski a declarat, duminică, faptul că un armistiţiu de 60 de zile ar permite ţării sale să organizeze alegeri prezidenţiale, în urma comentariilor lui Trump potrivit cărora ”este timpul ca Ucraina să aibă un nou preşedinte”.

În urma anunţului făcut duminică de Trump, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina nu merită ”răgazul” pe care l-ar aduce un armistiţiu.

Lavrov a adăugat că, în condiţiile oricărui armistiţiu, Europa ar putea ”să alimenteze [Ucraina] cu arme noi” pentru ca aceasta să continue războiul.

Centrala CHPP-4, care asigură încălzirea şi energia electrică pentru districtul Dniprovskii şi pentru anumite zone din districtul Darnitskii, a fost lovită de mai multe ori în timpul războiului.

Aceasta a fost grav avariată în urma unui alt atac cu rachete ruseşti din luna februarie a acestui an, care a forţat-o să-şi înceteze activitatea.

Conform Reuters, acel atac a lăsat fără încălzire şi apă caldă peste 1.000 de clădiri rezidenţiale, precum şi 47 de şcoli, 72 de grădiniţe şi 18 instituţii medicale.