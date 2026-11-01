O clădire a fost avariată și o persoană a fost rănită, în urma unui atac cu drone la Cernăuți

Potrivit acestuia, mai multe drone rusești au fost detectate deasupra regiunii Cernăuți, iar două dintre ele au lovit o clădire, scrie Agerpres.

„O clădire administrativă civilă a fost avariată în urma atacului cu două drone din Cernăuți. Un bărbat în vârstă de 67 de ani a suferit răni provocate de șrapnel. I s-a acordat primul ajutor și a fost spitalizat”, a transmis pe Facebook Osipeko.

De asemenea, căderea unei drone a provocat și un incendiu.

În zona în care au căzut dronele se află atât aeroportul din Cernăuți, cât și centrala termică a orașului.