Declarația în acest sens a fost făcută de președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul României, István-Loránt Antal, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, transmite IPN.

Senatorul român a precizat că a înaintat propunerea Comisiei pentru economie, buget și finanțe din Parlamentul de la Chișinău, astfel încât aceasta să examineze posibilitatea creării unei structuri similare celei din Senatul României. „O comisie în oglindă, comisie de energie, și la nivelul Parlamentului Republicii Moldova, pentru a putea conlucra cu comisia noastră de energie de la Senat, mai ales în ceea ce privește toate documentele și legislația în domeniul energetic”, a declarat István-Loránt Antal.

Totodată, oficialul român a anunțat că termenul de 24 de luni asumat de compania Transelectrica pentru construcția liniei electrice Suceava-Bălți urmează să fie redus. Potrivit acestuia, ordinul de începere a lucrărilor a fost emis .

La rândul său, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, Marcel Spatari, a menționat că printre subiectele discutate cu delegația română s-au numărat și proiectele de interconectare energetică. Linia Vulcănești-Chișinău a fost deja pusă în funcțiune, iar proiectele Strășeni-Gutinaș și Suceava-Bălți sunt în pregătire.

„Vom avea și alte proiecte de lege pe care trebuie să le promovăm la Parlament pentru a stimula dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, stocare și eficiență energetică”, a declarat Marcel Spatari.

Totodată, deputatul a precizat că Republica Moldova are de îndeplinit 130 de angajamente în cadrul pregătirilor pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe capitolul energetic. Printre priorități se numără dezvoltarea surselor regenerabile, a capacităților de stocare și creșterea eficienței energetice.