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O cursă spre Chișinău, ținută în aer din cauza unei drone. Alte trei zboruri au fost reținute la sol

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O cursă spre Chișinău, ținută în aer din cauza unei drone. Alte trei zboruri au fost reținute la sol

Pătrunderea neautorizată a unei drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a afectat, sâmbătă după-amiază, mai multe curse aeriene. Un avion care zbura din Sharm el-Sheikh spre Chișinău a fost menținut temporar în zona de așteptare din apropierea municipiului Bacău, România, iar alte trei curse au fost reținute la sol.

Potrivit Aeroportului Internațional Chișinău, aeronava care efectua cursa Sharm el-Sheikh–Chișinău nu a aterizat la Bacău, ci a rămas în aer până la ridicarea restricțiilor, după care și-a continuat zborul spre capitala Republicii Moldova.

În același timp, cursele Chișinău–București, Chișinău–Istanbul și Chișinău–Alicante au fost reținute temporar la sol.

Restricțiile au fost impuse după ce, la ora 15:26, Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale a detectat un obiect care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina. În aceeași perioadă, o patrulă a Poliției de Frontieră a observat un aparat de zbor fără pilot.

Potrivit Ministerului Apărării, drona a fost observată în apropierea satului Vasilcău, raionul Soroca, apoi a dispărut de pe radar lângă Băxani. La ora 16:03, aparatul a reapărut în apropierea satului Cuconeștii Noi, raionul Edineț.

Pentru siguranța zborurilor civile, spațiul aerian din zonele Nord și Centru a fost închis temporar. Aeroportul Chișinău anunță că operațiunile de zbor au fost reluate după redeschiderea spațiului aerian, însă avertizează că unele curse ar putea înregistra întârzieri.

Ministerul Apărării nu a comunicat, deocamdată, ce tip de dronă a fost detectată și nici traseul ulterior al aparatului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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