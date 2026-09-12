O cursă spre Chișinău, ținută în aer din cauza unei drone. Alte trei zboruri au fost reținute la sol

Potrivit Aeroportului Internațional Chișinău, aeronava care efectua cursa Sharm el-Sheikh–Chișinău nu a aterizat la Bacău, ci a rămas în aer până la ridicarea restricțiilor, după care și-a continuat zborul spre capitala Republicii Moldova.

În același timp, cursele Chișinău–București, Chișinău–Istanbul și Chișinău–Alicante au fost reținute temporar la sol.

Restricțiile au fost impuse după ce, la ora 15:26, Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale a detectat un obiect care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina. În aceeași perioadă, o patrulă a Poliției de Frontieră a observat un aparat de zbor fără pilot.

Potrivit Ministerului Apărării, drona a fost observată în apropierea satului Vasilcău, raionul Soroca, apoi a dispărut de pe radar lângă Băxani. La ora 16:03, aparatul a reapărut în apropierea satului Cuconeștii Noi, raionul Edineț.

Pentru siguranța zborurilor civile, spațiul aerian din zonele Nord și Centru a fost închis temporar. Aeroportul Chișinău anunță că operațiunile de zbor au fost reluate după redeschiderea spațiului aerian, însă avertizează că unele curse ar putea înregistra întârzieri.

Ministerul Apărării nu a comunicat, deocamdată, ce tip de dronă a fost detectată și nici traseul ulterior al aparatului.