Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, primul incident a fost înregistrat la ora 11:20, când drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Troițke, Ucraina, spre satul Purcari, raionul Ștefan Vodă.

Cinci minute mai târziu, la ora 11:25, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național din direcția localității Pervomaisc, raionul Căușeni, spre Troițke.

Ulterior, la ora 11:31, aceeași dronă a intrat din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova, pe aceeași direcție, iar un minut mai târziu a revenit în Ucraina.

Centrul Operații Aeriene anunță că monitorizează în continuare spațiul aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.