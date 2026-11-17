Potrivit Inspectoratului General al Poliției, sesizarea privind presupusa explozie în zona împădurită de lângă Cheltuitori a fost înregistrată la ora 17:09. La ora 17:22, polițiștii au fost anunțați despre căderea dronei în apropiere de Pohorniceni.

O altă sesizare a venit la ora 17:35, când locuitorii satului Cuhureștii de Sus, raionul Florești, au comunicat că au auzit o bubuitură puternică.

Specialiștii Secției tehnico-explozive verifică sesizările și urmează să stabilească toate circumstanțele. Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de obiecte suspecte sau de fragmente ale acestora și să nu le atingă, ci să anunțe imediat autoritățile la 112.

O dronă de tip Geran-2 a survolat marți de două ori spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția regiunii Odesa, Ucraina, spre Tiraspol și localitatea Mălăiești, raionul Criuleni. Ulterior, o altă dronă de tip Shahed a fost semnalată deplasându-se spre sectorul Botanica al capitalei, ceea ce a determinat închiderea temporară a spațiului aerian național.