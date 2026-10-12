O femeie din capitală a rămas cu datorii la bănci, după ce a transferat escrocilor aproape 300 de mii de lei

Potrivit Poliției, femeia a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută, care i-ar fi promis recuperarea banilor investiți pe o platformă. Sub acest pretext, victima ar fi fost convinsă să transfere 295.630 de lei unor persoane care se prezentau drept reprezentanți ai unei instituții de reglementare a pieței valorilor mobiliare. Banii proveneau din credite bancare.

Poliția precizează că toate cele șase cazuri raportate în weekend au fost comise anterior. În același timp, nu au fost înregistrate fraude telefonice noi, iar alte 61 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să provoace prejudicii.

În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transfere bani persoanelor necunoscute, să verifice identitatea celor care pretind că reprezintă instituții financiare și să nu divulge date bancare, parole sau coduri de autentificare.

De asemenea, Poliția avertizează cetățenii să nu contracteze credite în baza unor promisiuni de recuperare a investițiilor și să sesizeze imediat autoritățile dacă suspectează o tentativă de fraudă.